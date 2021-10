Smalling, il Paziente Inglese: quasi 200 giorni di assenze, ora è un caso

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sui giornali di oggi tiene banco l’infortunio di Chris Smalling, l’ennesimo, tanto che il centrale viene ribattezzato dall’edizione odierna di Leggo (F. Balzani) come “Il Paziente Inglese“, citando il titolo di un noto film tratto da un romanzo.

Il nuovo ko di Smalling avviene al 90′ di Roma-Empoli: il giocatore alza la gamba nel tentativo (riuscito) di fermare il pallone diretto a un attaccante avversario. Il gesto viene applaudito, ma il difensore avverte immediatamente dolore e si accascia a terra, scambiando la lesione per crampi.

Anche Mourinho al termine della partita sembrava ottimista, ma nelle ore successive il dolore alla gamba di Smalling non passava. E così ieri il centrale inglese ha effettuato i controlli che hanno evidenziato una lesione al flessore che lo terrà lontano dal campo per un altro mesetto.

Il giocatore salterà le partite contro Juventus, Bodø Glimt, Napoli e Cagliari, potrebbe rientrare con il Milan (31 ottobre) o più probabilmente in Conference League – il 4 novembre – nella partita di ritorno contro i norvegesi del Bodø all’Olimpico.

Per il Corriere della Sera (L Valdiserri), il problema più grave è che Smalling già lo scorso anno aveva saltato 34 partite tra campionato e coppe per infortuni di diversa natura, rimanendo assente per quasi 200 giorni su 365. E questa sua terza stagione in giallorosso non è iniziata molto meglio: ha giocato solo 6 gare su 11, partendo titolare in campionato una sola volta, proprio contro l’Empoli.

Per La Repubblica (F. Ferrazza), ormai si può parlare di un caso Smalling. Chris, vegano da qualche anno per scelta, insieme alla moglie, la modella Sam Cooke, segue uno stile di vita e di alimentazione molto attento. “Da quando ho fatto questa scelta la mia potenza è aumentata e i miei problemi fisici migliorati”, spiegava il giocatore nel 2019. Una scelta che però non sembra lo stia aiutando a uscire dal tunnel degli infortuni.