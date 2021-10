Smalling, il rientro in campo slitta: tornerà a disposizione di Mou a fine novembre

AS ROMA NEWS – Slitta a fine novembre il ritorno in campo di Chris Smalling, che si pensava potesse tornare a disposizione di Mourinho nel giro di 2-3 settimane.

Smalling, che si era fermato durante la partita contro l’Empoli giocata lo scorso 3 ottobre, sarà in grado di tornare giocare soltanto un mese dopo del previsto. Si pensava infatti che il centrale dovesse restare fermo per circa 20 giorni, ma il calciatore continua a svolgere solo allenamenti differenziati.

Il suo ritorno in gruppo appare ancora piuttosto lontano. Stando a quanto riferisce infatti l’emittente radiofonica Rete Sport, il difensore inglese punta a tornare al centro della difesa giallorossa dopo la prossima sosta di novembre.

Il 7 la Roma sarà di scena a Venezia, poi il campionato si fermerà per due settimane per la consueta sosta delle nazionali. La partita seguente si giocherà il 21 novembre sul campo del Genoa, ed è lì che Mou spera di poter schierare Chris Smalling. E che il giocatore si sia messo alle spalle una volta per tutte i suoi guai fisici.