Solbakken-show, due super gol col Bodo. E Mourinho lo aspetta… (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alti due gol per Ola Solbakken, attaccante esterno del Bodo/Glimt che a gennaio dovrebbe vestire la maglia della Roma, col giocatore pronto a firmare a parametro zero per i giallorossi.

L’ala mancina, tornata a vestire con regolarità una maglia da titolare con il suo attuale club dopo un infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori per tutta l’estate, ha realizzato una splendida doppietta nella vittoria del Bodo contro il Kristiansund nell’ultima partita del campionato norvegese.

Solbakken ha deliziato i suoi tifosi con due sinistri magici, il primo di potenza dall’interno dell’area terminato all’incrocio dei pali, il secondo dalla distanza si è spento sotto la traversa.

Gongola Tiago Pinto, che ha da tempo raggiunto un accordo con il calciatore, che salvo sorprese firmerà per la Roma durante la pausa per il prossimo mondiale in Qatar. Mourinho lo aspetta a Trigoria e spera che il 24enne possa aiutare l’attacco giallorosso a superare i suoi problemi realizzativi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini