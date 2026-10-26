SOLO SU GR | Gasp a passo di tango: è una Roma sempre più argentina

La Roma di Gian Piero Gasperini parla sempre più argentino. Non soltanto per il numero di giocatori arrivati dalla terra di Maradona, ma soprattutto per il peso che stanno assumendo dentro la squadra. La spettacolare rimonta del Maradona, con tre gol tutti firmati dall’Argentina, ha raccontato meglio di qualsiasi altra partita questa trasformazione. Leonardo Balerdi e Matias Soulé sono diventati due protagonisti della formazione giallorossa, due calciatori che per motivi diversi sembravano destinati a un ruolo meno centrale e che invece stanno ribaltando le gerarchie. E adesso, a completare il quadro, sta per tornare anche Paulo Dybala.

La storia più sorprendente è probabilmente quella di Balerdi. Arrivato dal Marsiglia negli ultimi giorni di agosto, il difensore era stato accolto senza particolari entusiasmi, anche per le perplessità che avevano accompagnato la sua esperienza francese. Eppure Gasperini e il ds D’Amico avevano visto qualcosa che oggi appare sempre più evidente: un centrale moderno, tecnico, rapido nei recuperi, fisicamente forte e dotato di una personalità da leader. La Roma lo ha prelevato in prestito per circa un milione di euro, con un riscatto che, secondo le diverse ricostruzioni giornalistiche, si aggira tra i 14 e i 16 milioni. Un’operazione decisamente meno appariscente rispetto ad altri investimenti estivi, ma che rischia di trasformarsi in uno dei colpi più riusciti del mercato.

Il suo rendimento aveva già convinto nelle precedenti uscite, ma a Napoli è arrivata la consacrazione. Entrato dalla panchina nella ripresa, Balerdi ha segnato prima di sinistro e poi con un imperioso colpo di testa, firmando due pareggi e impedendo alla Roma di arrendersi. Due gol da attaccante vero, ma soprattutto la fotografia della sua mentalità. Il difensore argentino non si limita a proteggere la propria area: aggredisce gli avversari, sa impostare e non ha paura di accompagnare l’azione offensiva. Proprio quel tipo di giocatore che Gasperini cerca per una difesa aggressiva e capace di giocare lontano dalla propria porta. Non è un caso che il suo riscatto venga considerato sempre più probabile.

Se Balerdi rappresenta la sorpresa, Matias Soulé è invece la conferma di un talento che sembra finalmente aver trovato continuità e maturità. E pensare che soltanto pochi mesi fa il suo futuro appariva tutt’altro che certo: in estate si parlava concretamente di una possibile cessione, con la Roma disposta ad ascoltare offerte importanti. Il mercato, però, non ha portato all’addio e oggi quella permanenza sembra assumere un significato completamente diverso. A 23 anni, Soulé sta mostrando una crescita evidente nella continuità delle prestazioni, nella capacità di incidere e nella personalità con cui affronta anche le partite più difficili.

Contro Real Madrid, Genoa e Napoli l’argentino è stato tra i giocatori più brillanti della Roma. In Champions ha servito due assist contro i blancos, mentre al Maradona ha riaperto una partita che sembrava compromessa con uno splendido sinistro dopo lo scambio con Malen. È il suo terzo gol in campionato, dopo quelli realizzati contro Lecce e Atalanta. Ma al di là dei numeri, quello che colpisce è la crescita nella gestione del pallone e delle responsabilità. Soulé non vive più soltanto di fiammate individuali: cerca la giocata decisiva, partecipa alla manovra e sa caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco. Partendo da destra, dove può rientrare sul suo sinistro, sta diventando una delle armi più preziose di Gasperini.

E non ci sono soltanto loro. Nahuel Molina e Santiago Castro, entrati nella ripresa contro il Napoli insieme a Balerdi, hanno contribuito a cambiare il volto della partita con energia, aggressività e nuove soluzioni offensive. Cinque argentini, contando Dybala, che stanno dando alla Roma qualcosa che va oltre la semplice qualità tecnica. “Averne cinque in squadra è bellissimo, noi ci mettiamo il sangue, vogliamo sempre vincere anche se si parte dalla panchina”, ha raccontato Molina dopo il pareggio del Maradona. Parole che descrivono bene lo spirito di un gruppo nel quale Gasperini sembra aver trovato uomini perfettamente sintonizzati con la propria idea di calcio.

All’orizzonte, intanto, c’è il ritorno di Paulo Dybala. L’argentino ha risposto positivamente agli ultimi test sul campo e ieri ha ripreso a lavorare con i compagni dopo il problema al polpaccio accusato contro il Real Madrid. Secondo Angelo Mangiante, la Joya sarà convocata per Roma-Cagliari di domani sera, inizialmente dalla panchina. Un recupero prezioso in vista dei prossimi appuntamenti: la trasferta di Udine di sabato e soprattutto la sfida di Champions League del 3 novembre sul campo del Manchester United. Dybala non ha ancora trovato il gol in questa stagione, ma prima dell’infortunio era stato uno dei principali riferimenti offensivi della squadra, grazie alla capacità di inventare giocate, creare occasioni e aumentare la qualità negli ultimi trenta metri.

Il rientro della Joya apre nuove possibilità anche sul piano tattico. Gasperini potrà alternare Dybala e Soulé, gestirne le energie o cercare soluzioni che permettano ai due mancini di convivere, aumentando imprevedibilità e qualità sulla trequarti. Dietro, intanto, Balerdi reclama sempre più spazio, mentre Molina e Castro offrono alternative importanti. La Roma argentina non è più soltanto quella di Dybala: è diventata una risorsa collettiva, fatta di talento, personalità e quella garra che al Maradona ha impedito ai giallorossi di arrendersi. E che potrebbe rivelarsi fondamentale nelle prossime settimane, quando calendario e ambizioni cominceranno a pesare sempre di più.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini