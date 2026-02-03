SONDAGGIO – Che voto dai al mercato invernale della Roma? VOTA!

Chiuso il mercato invernale, su Giallorossi.net è partito il sondaggio dedicato ai lettori per valutare il lavoro svolto da Ricky Massara tra entrate e uscite. Un’occasione per misurare il polso della tifoseria dopo una sessione concentrata su scelte precise e mirate.

La Roma ha operato esclusivamente in attacco, completando il reparto avanzato con gli arrivi di Vaz, Malen, Venturino e Zaragoza, quattro innesti pensati per ampliare le soluzioni offensive. Sul fronte uscite, da segnalare la cessione di Baldanzi al Genoa, unica operazione in partenza di rilievo.

Ora la parola passa ai tifosi: mercato promosso, rimandato o bocciato? Il sondaggio di GR raccoglie il verdetto dei lettori sul mercato invernale giallorosso.

