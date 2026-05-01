Soulè, la Premier si fa avanti: la Roma fissa il prezzo

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La Roma ha già stabilito una linea chiara sul futuro di Matías Soulé. Come riportato dal Corriere della Sera, il club giallorosso prenderà in considerazione eventuali offerte solo a partire dai 40 milioni di euro.

Un segnale preciso, che arriva mentre dalla Premier League iniziano i primi sondaggi per l’esterno argentino. Il suo valore a bilancio, dopo due stagioni di ammortamento, è sceso a circa 16 milioni, a fronte di un investimento iniziale di 26 più 4 di bonus.

Sul campo, Soulé ha avuto un impatto significativo almeno nella prima parte di stagione. Prima dell’arrivo di Donyell Malen, è stato il miglior attaccante della Roma per rendimento, con 7 gol complessivi (di cui 6 in Serie A) e 8 assist. Numeri che avevano confermato il suo peso all’interno del reparto offensivo.

A frenarlo è stata poi la pubalgia, che ne ha condizionato la continuità e inciso sul rendimento nelle settimane successive. Un fattore che non ha però modificato la valutazione del club.

La Roma, infatti, si prepara a intervenire sugli esterni offensivi con un’operazione ampia — un titolare e due alternative — ma non intende privarsi del giocatore a condizioni inferiori a quelle fissate. La soglia è definita: sotto i 40 milioni non si tratta.

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Fonte: Corriere della Sera

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