Soulè, la Premier si fa avanti: la Roma fissa il prezzo

La Roma ha già stabilito una linea chiara sul futuro di Matías Soulé. Come riportato dal Corriere della Sera, il club giallorosso prenderà in considerazione eventuali offerte solo a partire dai 40 milioni di euro.

Un segnale preciso, che arriva mentre dalla Premier League iniziano i primi sondaggi per l’esterno argentino. Il suo valore a bilancio, dopo due stagioni di ammortamento, è sceso a circa 16 milioni, a fronte di un investimento iniziale di 26 più 4 di bonus.

Sul campo, Soulé ha avuto un impatto significativo almeno nella prima parte di stagione. Prima dell’arrivo di Donyell Malen, è stato il miglior attaccante della Roma per rendimento, con 7 gol complessivi (di cui 6 in Serie A) e 8 assist. Numeri che avevano confermato il suo peso all’interno del reparto offensivo.

A frenarlo è stata poi la pubalgia, che ne ha condizionato la continuità e inciso sul rendimento nelle settimane successive. Un fattore che non ha però modificato la valutazione del club.

La Roma, infatti, si prepara a intervenire sugli esterni offensivi con un’operazione ampia — un titolare e due alternative — ma non intende privarsi del giocatore a condizioni inferiori a quelle fissate. La soglia è definita: sotto i 40 milioni non si tratta.

Fonte: Corriere della Sera