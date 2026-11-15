Soulé-Malen, la Roma dipende dai suoi gioielli: 25 tra gol e assist, ma Gasp chiede rinforzi

Uno brilla con l’Argentina, l’altro trascina l’Olanda. Ma è soprattutto la Roma a godersi Matias Soulé e Donyell Malen, i due uomini che stanno facendo la differenza nell’attacco di Gian Piero Gasperini. Divisi in questi giorni da un oceano e migliaia di chilometri, i due giallorossi sono accomunati da un rendimento che racconta meglio di qualsiasi altra cosa la crescita della squadra. E i numeri, riportati oggi dal Messaggero, certificano quanto siano diventati importanti.

Insieme hanno totalizzato 16 gol e 9 assist, per 25 contributi offensivi complessivi. Un dato significativo, soprattutto se confrontato con le 41 reti segnate finora dalla Roma tra le varie competizioni. Si tratta della somma dei gol e degli assist, non necessariamente di 25 reti differenti, ma il peso della coppia nella produzione offensiva giallorossa resta evidente.

Malen sta vivendo un momento straordinario. Nelle ultime otto partite tra Roma e nazionale, secondo il quotidiano, ha messo insieme sette gol e cinque assist. Venerdì sera è stato protagonista del 7-0 dell’Olanda contro la Grecia, trovando una rete e servendo due passaggi decisivi. Il ritorno al centro dell’attacco, prima con Gasperini e ora anche in nazionale, gli ha permesso di esprimere al massimo le sue qualità da finalizzatore.

Anche Soulé sta confermando una crescita importante. Quattro gol e cinque assist in questa prima parte di stagione, ma soprattutto una maggiore continuità nelle prestazioni e nella partecipazione al gioco. Con Gasperini l’argentino non si limita più a cercare la giocata individuale: pressa, rientra per aiutare la manovra e ha imparato a incidere anche nelle partite più difficili. La prestazione contro l’Uruguay, nella quale ha giocato 45 minuti creando una grande occasione, è un altro segnale del suo momento positivo.

La forza della coppia, però, evidenzia anche un limite della Roma. Con Dybala ancora in fase di recupero e poche alternative capaci di garantire lo stesso rendimento, l’attacco resta fortemente dipendente da Soulé e Malen. È per questo che Gasperini insiste sulla necessità di intervenire a gennaio, soprattutto per aggiungere un esterno offensivo rapido e abile nell’uno contro uno.

Tony D’Amico continua a seguire diverse piste, da Endrick a Gittens, mentre il nome di Kvernadze appare più defilato. Prima di accelerare servirà però conoscere i margini di manovra concessi dai Friedkin. Gasperini ha trovato due trascinatori, ma per sostenere le ambizioni della Roma avrà bisogno di qualcuno capace di alleggerirne il peso. Perché Soulé e Malen stanno facendo moltissimo, forse persino troppo rispetto alle alternative oggi disponibili.

FONTI: Il Messaggero, La Gazzetta dello Sport