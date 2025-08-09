SOULÈ: “Mi piace tanto il gioco di Gasperini. Mi vuole più accentrato, non pensavo di trovarmi così bene”

Mati Soulè, grande protagonista del match vinto oggi sul campo dell‘Everton, parla al termine dell’incontro. Queste le dichiarazioni dell’attaccante della Roma alla stampa.

Senti la Roma un po’ più tua?

“Non so. Io provo a dare il meglio ogni giorno e con il passare delle settimane acquisisco sempre più fiducia. Sono contento e spero di fare bene anche in campionato. Dobbiamo continuare su questa strada, stiamo lavorando tanto. A me piace tanto il mister, speriamo di fare bene”.

Cosa ti piace?

“Il gioco che vuole, prova sempre le uscite dal basso o giocare tra le linee. Ovviamente quando dobbiamo buttare la palla lo facciamo. Mi piace tanto, spero di poter fare bene in campionato”.

Stai giocando più di prima e tocchi di più il pallone: questo è meglio anche per la squadra…

“Questa è l’idea del mister. Vuole far giocare gli attaccanti più vicino all’area, mi sta piacendo tanto e speriamo di poter continuare così. Vogliamo partire nella miglior maniera in campionato”.

Cosa ti ha sorpreso di più di Gasperini? Cosa ti chiede in particolare?

“Prima giocavo più esterno, lui mi ha accentrato. Mi sto trovando bene, anche se inizialmente non pensavo, e sono sempre in contatto con il pallone. Gasperini vuole giocare sempre avanti quando si recupera il pallone”.

Puoi fare più gol?

“Speriamo di sì. Ora sto più vicino all’area e spero di poterne fare di più”.

Quanto ti senti cresciuto dopo un anno a Roma?

“Lavorando ogni giorno spero di poter crescere ancora di più. So di dover migliorare in tante cose e ci sto lavorando, questa è la strada giusta per poter continuare così. Dalla fine dell’anno scorso ho acquisito maggiore fiducia con Ranieri e ora con Gasperini posso crescere ancora di più”.

Ci sono differenze tra ciò che ti chiedeva Juric e ora Gasperini?

“Simili, ma Gasperini è un’altra cosa. Juric era più specifico in alcune cose, Gasp mi lascia più libertà dalla trequarti in poi per esprimermi al meglio. E poi dobbiamo giocare sempre in avanti e mai di schiena e questo mi sta piacendo molto”.

Questo è l’anno buono per superare il numero di gol fatti con il Frosinone?

“Tutti, non solo io, vogliamo fare il massimo e speriamo di riuscirci”.

Stai dando qualche consiglio ai nuovi?

“Loro capiscono che le cose possono andare bene o male, noi vogliamo sempre andare bene. Deve esserci la tranquillità, è cambiato tutto e c’è un nuovo allenatore. Ci troviamo meglio ogni settimana, questa è la strada. Dobbiamo partire bene in campionato, non come l’anno scorso e dobbiamo vincere la prima giornata”.