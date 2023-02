Spal, De Rossi verso l’esonero. Al suo posto l’ex laziale Oddo

ALTRE NOTIZIE – Dopo il brutto ko di sabato scorso sul campo del Venezia, Daniele De Rossi è ormai prossimo all’esonero da parte della proprietà della Spal.

Lo rivela Sky Sport proprio in questi minuti. Al suo posto è pronto Massimo Oddo, ex giocatore della Lazio. Oltre il danno, la beffa per la bandiera della Roma, di cui è stato capitano e simbolo.

De Rossi era arrivato sulla panchina della Spal lo scorso 11 ottobre, ma la sua prima esperienza da allenatore non è stata fortunata. Per lui appena 3 vittorie in 17 partite.

La sconfitta di sabato contro il Venezia che ha spinto i ferraresi in piena zona retrocessione ha spinto Tacopina a scaricare De Rossi. Ora tocca a Oddo riportare la Spal fuori dai bassifondi della Serie B. Da capire cosa farà ora Radja Nainggolan, che aveva accettato il trasferimento proprio per la presenza dell’ex compagno di squadra sulla pachina del club di Ferrara.