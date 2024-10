Spalletti: “Pisilli mi sembra proprio un bel centrocampista, è uno che arriva. Me lo diceva De Rossi…”

NOTIZIE AS ROMA – Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni dei suoi Azzurri. Ecco le sue parole:

“Pisilli a vederlo mi sembra proprio un bel centrocampista, sa fare entrambe le fasi ed è uno che arriva. Mi diceva De Rossi che nelle partitine è uno che fa sempre gol, arriva sempre. Ha frequenza, ha energia, sa fare un po’ tutto, può far parte della nostra nuova storia. Penso che anche lui meritasse di venire qui con noi e ora ci renderemo conto.

Queste prove dobbiamo farle così: per ora voglio portare solo 23 calciatori, non voglio avere due giocatori in più che fanno sentire a 5-6 di poter restare fuori. Oggi abbiamo 15 giocatori che svilupperanno un po’ di allenamento, gli altri faranno defaticante. E se ci fosse il bisogno domani siamo ancora nelle condizioni di poter prendere qualcuno“.

