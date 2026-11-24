Tre giocatori di grande talento per due maglie, ma con una quarta soluzione che potrebbe cambiare completamente i piani di Gian Piero Gasperini. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain, il tecnico della Roma deve scegliere chi schierare tra Matías Soulé, Paulo Dybala e Rodrigo Mora alle spalle dell’intoccabile Donyell Malen. Ma attenzione alla possibile sorpresa: l’avanzamento di Bryan Cristante sulla trequarti per dare maggiore equilibrio e solidità alla squadra. Un’opzione che trasformerebbe il ballottaggio offensivo in una vera questione tattica.

Partiamo da Soulé. L’argentino è diventato uno dei punti fermi della Roma di Gasperini, soprattutto quando può agire sul centrodestra, partendo largo per poi accentrarsi sul suo sinistro. In questa posizione riesce a esprimere al meglio le proprie qualità, combinando dribbling, creatività e capacità di attaccare la porta. La panchina iniziale di Parma era stata condizionata anche dal recente rientro dagli impegni con l’Argentina. A Parigi il numero 18 sembra destinato a riprendersi una maglia da titolare, anche per la capacità di accompagnare le ripartenze e dare profondità alla manovra.

Il secondo grande protagonista è Rodrigo Mora. Il portoghese, appena diciannovenne, sta vivendo un momento straordinario: cinque gol in campionato, quattro partite consecutive a segno e una maturità offensiva sorprendente per un giocatore alla prima esperienza in Serie A. A differenza di Soulé, Mora ama soprattutto muoversi tra le linee, inserirsi negli spazi e farsi trovare pronto in zona gol. La sua capacità di attaccare l’area senza dare punti di riferimento potrebbe diventare preziosa contro una squadra come il PSG, abituata a portare molti uomini nella metà campo avversaria.

E poi c’è Paulo Dybala, il giocatore con la maggiore esperienza internazionale del terzetto. La Joya è tornata titolare contro il Parma dopo il lungo stop per infortunio, mostrando una condizione fisica incoraggiante ma senza riuscire a incidere negli ultimi metri. In questa stagione non ha ancora segnato in campionato, pur avendo già distribuito quattro assist. La sua qualità tecnica resta indiscutibile, soprattutto nella gestione del pallone e nella capacità di inventare una giocata negli spazi stretti. Il vero interrogativo riguarda la tenuta fisica e la possibilità di sostenere per novanta minuti i ritmi elevatissimi della partita di Parigi.

Ma nelle ultime ore starebbe prendendo corpo anche un’altra ipotesi. Gasperini starebbe valutando l’inserimento di Marten De Roon accanto a Koné, con Cristante “da anti-Vitinha” avanzato sulla trequarti insieme a Soulé. Una formazione più prudente, pensata per contrastare la qualità del centrocampo parigino senza rinunciare completamente alla pericolosità offensiva. Cristante avrebbe il compito di abbassarsi in fase di non possesso, aiutando i compagni a chiudere gli spazi, per poi accompagnare Malen e Soulé nelle ripartenze. Una soluzione che permetterebbe anche a Koné di sganciarsi con maggiore libertà, sfruttando le sue capacità di inserimento.

La possibile mossa di Cristante rappresenterebbe una scelta precisa: sacrificare parte della qualità offensiva per guadagnare peso, intensità ed equilibrio nella zona centrale del campo. Contro una squadra come il PSG, capace di dominare il possesso e attaccare con tanti uomini, avere un centrocampista aggiunto sulla trequarti potrebbe aiutare a limitare le combinazioni tra Vitinha, João Neves e gli attaccanti. La presenza di De Roon garantirebbe inoltre maggiore copertura davanti alla difesa, un aspetto fondamentale per evitare di lasciare spazio alle ripartenze dei francesi.

Gasperini, del resto, ha già chiarito di non considerare incompatibili i suoi talenti offensivi. Parlando di Dybala e Soulé, il tecnico ha recentemente spiegato: “È un falso problema quello di poter giocare insieme. Dybala e Soulé, secondo me, si sposano benissimo”. La questione, quindi, non riguarda soltanto la qualità dei singoli, ma il tipo di partita che la Roma intende disputare. La coppia Dybala-Soulé offrirebbe maggiore fantasia e capacità di gestire il pallone, quella Soulé-Mora più dinamismo e inserimenti, mentre Cristante garantirebbe un assetto più equilibrato. Anche la soluzione Dybala-Mora resta possibile, sebbene meno indicata per una gara che richiederà un grande lavoro in fase difensiva.

C’è poi un altro aspetto che potrebbe pesare quanto la scelta iniziale: la possibilità di cambiare volto alla Roma durante la partita. Il 5-1 di Parma ha dimostrato quanto possano essere determinanti gli ingressi dalla panchina. E contro un avversario che impone ritmi altissimi, conservare un giocatore del livello di Dybala o un talento in grande forma come Mora per la ripresa potrebbe rappresentare un’arma preziosa. L’eventuale scelta di Cristante, dunque, non sarebbe necessariamente una rinuncia ad attaccare, ma un modo diverso di distribuire le risorse nell’arco dei novanta minuti.

FONTI: Il Messaggero, Corriere dello Sport, Il Tempo