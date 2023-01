Spezia, tegola pesante per Gotti: si ferma Nzola, salta la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tegola pesante in casa Spezia: Luca Gotti perde Nzola per infortunio.

Alla vigilia della sfida contro la Roma, in scena domani al Picco alle 18.00, l’attaccante ha riportato una lesione di primo grado al soleo della gamba destra.

“Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Mbala Nzola hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo della gamba destra – la nota del club ligure -. Il calciatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo del caso”.