Spinazzola, allenamento duro a Trigoria: il terzino pronto a tornare in gruppo (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Si allena a mille all’ora. Leonardo Spinazzola oggi ha proseguito il suo programma personalizzato per poter tornare presto in gruppo.

Il rientro si avvicina: il terzino infatti mira a tornare a disposizione di Mourinho per dopo la sosta di metà novembre. La Roma intanto ha pubblicato un video dove mostra i progressi del calciatore.

Spinazzola corre, suda, stringe i denti ma sorride contento: il suo ritorno in campo si avvicina. Per Mourinho sarà un rinforzo di primissimo livello.

La Roma infatti ha perso uno dei suoi giocatori più forti per questo avvio di stagione. Lo scorso campionato le sgroppate di Spinazzola a sinistra erano state l’arma non troppo segreta di molte vittorie.