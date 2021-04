Spinazzola, buone notizie: ecco l’esito degli ultimi esami svolti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Buone notizie per Leonardo Spinazzola, che può tirare un sospiro di sollievo dopo lo spavento di Amsterdam, quando nel corso di Ajax-Roma ha sentito tirare al flessore della coscia sinistra, costringendolo a dare forfait.

Il giocatore aveva svolto degli esami nei giorni scorsi, che però non erano riusciti a chiarire del tutto l‘entità del problema. Nelle ultime ore però il terzino ha svolto nuovi controlli che hanno dato buone notizie.

Gli esami hanno infatti escluso lesioni muscolari. Il giocatore non ce la farà a recuperare per Roma-Ajax, e probabilmente nemmeno per la partita col Torino, ma sarà di sicuro a disposizione di Fonseca per l‘eventuale semifinale di Europa League.

Giallorossi.net – G. Pinoli