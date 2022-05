SPINAZZOLA: “Con il Torino un’altra finale, poi penseremo a Tirana. L’infortunio? Ci sono stati momenti in cui non vedevo progressi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Leonardo Spinazzola, difensore della Roma, ha parlato alla stampa a Trigoria in occasione del Media Day previsto per la finale di Conference League. Queste le sue parole:

Torino e poi la Finale, come arrivate a questo tour de force?

E’ tutto l’anno che facciamo il tour de force. O almeno l’hanno fatto i miei compagni, io ne ho fatto un altro…(ride, ndr). Ci arriviamo bene e dobbiamo arrivarci bene. L’importante adesso è pensare a Torino, è una partita fondamentale per chiudere il campionato in bellezza, poi abbiamo 5 giorni per preparare la finale

Te come ci arrivi?

Bene, sono motivato e felice di esserci e di poter giocare.

In questi mesi il pensiero di Tirana ti ha dato forza?

Sinceramente no, pensavo solo al rientro. Poi quando mi sono sentito meglio è normale che ci ho pensato.

I momenti più difficili?

Quando non vedevo progressi e non andavo, battevo la testa sul muro e il muro restava integro… E’ stata la maggiore difficolta.

Cosa hai ritrovato con l’abbraccio dell’Olimpico?

I tifosi sono stati sempre generosi con me, è stata una bella emozione

Te e Zalewski potete giocare insieme?

Deciderà il mister, Nicola sta facendo un grande campionato e deve continuare così.

L’approccio di Mourinho alla finale?

La finale non c’è ancora. Ce n’è un’altra venerdì, una finale importantissima per la quale il mister ci carica. Adesso è la partita più importante, poi penseremo a Tirana.

Hai giocato 45′, quanti minuti hai nelle gambe?

Non lo so, non ho l’indicatore della benzina (ride, ndr). Dipenderà dalla partita e dalle situazioni. Se attaccheremo e basta sarà più facile, se sarà una partita aperta sarà più difficile. Vediamo quanti minuti farò.

Vista da fuori la Roma poteva fare di più?

È normale, siamo una grande squadra e sono pienamente sicuro che giocando sempre i turni infrasettimanali, con i viaggi e tutto il resto, perdi sempre qualcosa. E noi siamo stati l’unica squadra a farlo sempre e ne abbiamo risentito.

Vi sentiti favoriti con il Feyenoord?

Dobbiamo pensare solo al Torino, non vorrei parlare del Feyenoord.

Il pensiero di giocare la finale è importante per te dopo aver saltato quella degli Europei?

Diciamo di si, sarebbe la prima finale che potrei giocare

Italia-Argentina è un obiettivo?

Vediamo, penso solo a mettere minuti nelle gambe e a vincere queste due partite, poi avrò tempo.

Hai parlato con Mancini?

No, quando l’ho sentito il ct era solo contento del mio rientro è basta.