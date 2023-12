Spinazzola non gioca, la Roma accelera per la cessione: Turchia o Arabia Saudita

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Solo panchina per Leonardo Spinazzola, rimasto a guardare Juventus-Roma a bordo campo per tutti i novanta minuti di partita.

Un segnale chiaro di come per il terzino si avvicini col passare delle ore una cessione alla riapertura del mercato di gennaio. Stando a quanto racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma sta accelerando per riuscire a piazzare l’ex Juve prima della scadenza del suo contratto.

Anche il procuratore del terzino, Davide Lippi, è al lavoro per trovare fin da gennaio una nuova sistemazione al suo assistito, intensificando i contatti con club sauditi e due squadre turche, una delle quali è il Galatasaray.

Al momento Tiago Pinto non ha ancora ricevuto proposte, ma sarà ben felice di valutarle nell’ottica di riuscire a risparmiare circa 6 milioni lordi del residuo di costo annuo fino a giugno, ma anche per poter pensare a un secondo rinforzo da regalare a Mourinho.

Fonte: Corriere dello Sport