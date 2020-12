SPINAZZOLA: “Primo tempo perfetto. E’ il mio migliore inizio di stagione di sempre, merito dei cambiamenti che ho fatto”

AS ROMA NEWS – Leonardo Spinazzola parla a Sky Sport al termine della gara di campionato appena conclusa al Dall’Ara contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma ai microfoni dell’emittente satellitare:

Che partita è stata?

“Abbiamo giocato molto bene il primo tempo, nella ripresa ci siamo rilassati e non volevamo farlo, il risultato un po’ ci ha condizionato”.

Sulla fascia sembra che tu abbia un motorino…

“Ho iniziato a ingranare da novembre dell’anno scorso, spero di continuare così in vista dell’Europeo”.

Stai rispondendo sul campo…

“Da gennaio, anche in alcune interviste, ho ringraziato il mancato passaggio all’Inter perché mi ha dato una carica ulteriore, ho cambiato vari aspetti anche del mio fisico”.

Cosa hai cambiato?

“Ho cambiato il dentista, ho messo il bite, faccio più esercizi tutti i giorni, domani faccio rinforzo muscolare, ho cambiato un po’ tutto e adesso faccio le partite dove non sono stanco, al 90’ posso ancora andare”.

Lottare per la Champions quest’anno significa anche lottare per lo scudetto. Siete consapevoli della vostra qualità?

“Sappiamo di essere una grande squadra, abbiamo un modulo assodato, chiunque entra gioca bene. Abbiamo maggior consapevolezza ma è lunga, dobbiamo lottare con altre squadre dal grande valore, sarà una sfida veramente lunga e dura. Noi non molliamo e vediamo di fare queste tre partite che ci mancano e fare più punti possibili”.