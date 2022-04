Spinazzola verso il rientro: Mourinho vuole convocarlo per Roma-Salernitana di domani

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Potrebbe essere Roma-Salernitana di domani il grande giorno per Leonardo Spinazzola.

Il terzino giallorosso infatti, dopo aver avuto il via libera dal professor Leimpanen, è tornato ad allenarsi in gruppo seppur ancora svolgendo soltanto la parte atletica.

Nonostante non sia ancora pronto per tornare in campo, riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport in questi minuti, Mourinho ha intenzione di convocare Spinazzola per la partita di domani.

La Roma pensa che far respirare l’aria del match al calciatore possa aiutarlo nel suo processo di reinserimento in squadra. Molto difficile però che Spinazzola possa scendere in campo, anche solo per qualche minuto.