Stadio della Roma, fissato il budget: dai Friedkin 1,2 miliardi di euro

AS ROMA NOTIZIE – Più di un miliardo. Si arriva a un miliardo e 200 milioni di euro: tanti ne serviranno per pagare lo stadio della Roma a Pietralata, i parcheggi, i ponti ciclopedonali, il parco verde e il parco sportivo aperto alla cittadinanza, scrive Il Messaggero (F. Magliaro). Se la Roma sul campo stenta alternando amare sconfitte a buone vittorie, dal punto di vista dell’investimento strutturale si va avanti, piano e con cautela, ma si prosegue.

Fugando, intanto, quelle voci di un disimpegno da parte dei Friedkin che aleggiano fra i corridoi di Palazzo Senatorio dove una fetta di persone dubita della volontà degli americani di condurre in porto il progetto stadio. Anzi, al momento, secondo quanto trapela, non solo Dan Friedkin ha approvato il budget per l’intervento ma sarebbe allo studio la possibilità di autofinanziare l’opera. In quale percentuale, se parziale o totale, poi, si vedrà quando la Roma presenterà il progetto definitivo con il piano economico finanziario.

Vanno avanti tutti i tavoli tecnici: sembrano ormai sciolte le questioni legate ai parcheggi e ai ponti ciclopedonali. Nel progetto che ha ricevuto il pubblico interesse, ci sono alcune opere che vanno considerate come obbligatorie, a carico della società giallorossa e sulle quali è stato concesso proprio l’imprimatur dell’interesse per la città.

Sulla questione del presunto “bosco” di Pietralata, l’assessore all’Urbanistica Veloccia non le manda a dire: “Il tema va affrontato intanto rispettando il lavoro della Procura in corso. Ma poi, nessuno in Comune nega che lì ci siano aree verdi ma quello che è sempre stato affermato è che sono assenti vincoli paesaggistici e ambientali e che in nessuna tavola prescrittiva sono stati evidenziati vincoli“.

Fonte: Il Messaggero

