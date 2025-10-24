Stadio della Roma, i comitati non si arrendono: appello al Consiglio di Stato contro l’abbattimento degli alberi

Non si ferma la battaglia legale dei comitati contrari alla costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Dopo il ricorso respinto dal Tar del Lazio, gli oppositori del progetto hanno deciso di andare avanti, presentando appello al Consiglio di Stato, come riportato dal giornalista Alessio Di Francesco.
Al centro della disputa resta il nulla osta all’abbattimento di 26 alberi nell’area dove sorgerà il nuovo impianto. Il Tar aveva confermato l’autorizzazione, esprimendo però dubbi sul “legittimo interesse” dei ricorrenti a impugnare il provvedimento. I comitati contestano ora quella decisione, accusando il tribunale amministrativo di “manifesta illogicità” e “carenza istruttoria”, ribadendo inoltre la tesi dell’“accertata natura boscata dell’area”.
La parola passa dunque al Consiglio di Stato, che dovrà pronunciarsi sull’appello e stabilire se il ricorso avverso l’abbattimento degli alberi potrà essere riammesso. Un nuovo capitolo nella lunga e complessa vicenda legale che accompagna l’iter amministrativo del progetto dello stadio giallorosso, ancora una volta rallentato dalle carte bollate.
ma fargli pagare le spese e i danni?
L’appello al CdS non rallenta nulla,
non è prevista sospensiva.
Certo che qualcuno ha molto tempo e pecunia da buttare eh….
Ps: da un mese noi contribuenti paghiamo un signore per fare il Commissario per gli Stadi.
Come si guadagna da vivere costui ogni giorno?
No, ma ho letto bene? Invece di pensare ad una criminalità sempre piu’ dilagante, a sanità, scuole, povertà e disoccuppazione sti quattro imbecilli si appellano al Consiglio di Stato per la salvaguardia di 26 alberi? E poi ci si lamenta che l’Italia va a rotoli Vista quanta cattiveria emanano mi auguro solo una cosa: Che un giorno si scopra chi ci sia dietro a tanta bassezza e gli si faccia passare il piu’ brutto quarto d’ora della sua vita Qui si va oltre la buonafede
