Stadio, il green pass non basta più: tampone anche ai vaccinati per assistere alle partite

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La variante Omicron e il concomitante balzo dei contagi spaventa il governo Draghi che ora pensa a contromisure più severe per accedere ai grandi eventi.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’idea che si sta rafforzando nelle ultime ore è quella di inserire l’obbligo del tampone anche per chi è in possesso di Green Pass per poter assistere alle partite allo stadio.

Questa sarebbe una mossa estrema che servirebbe a mantenere inalterata la capienza all’interno degli impianti, ora al 75%. Già oggi si potrebbe conoscere qualche informazione in più sulle nuove regole anti Covid per stadi e palazzetti.

Fonte: Gazzetta dello Sport