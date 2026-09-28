LO STADIO | Pietralata, oggi il giorno della verità: la Roma aspetta l’ok che può cambiare la storia

Ci sono giornate che possono cambiare la storia di un club anche senza che rotoli un pallone. Per la Roma, quella di oggi potrebbe essere una di queste. Alle 10.30, nella sede del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si terrà infatti la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria sul nuovo stadio di Pietralata.

È il passaggio che dovrebbe mettere la parola fine al lungo iter amministrativo di approvazione del progetto presentato dalla Roma e aprire concretamente la strada verso la costruzione della nuova casa giallorossa. Un sogno inseguito da oltre quarant’anni, attraversando epoche, proprietà e progetti differenti, da Viola a Sensi, passando per Pallotta fino ai Friedkin.

Al tavolo saranno coinvolti circa 50 enti istituzionali e tecnici, tra Comune di Roma, Regione Lazio, ministeri, Città Metropolitana, Asl, Ferrovie dello Stato, Coni, Atac e Acea. La Roma sarà rappresentata da Lucia Bernabé, responsabile delle relazioni istituzionali del club.

L’esito viene considerato largamente positivo, anche perché nelle ultime settimane sono arrivati i pareri più delicati. Tra questi quello della Soprintendenza, che ha dato il proprio via libera accompagnandolo da alcune prescrizioni relative al verde e alla tutela dei reperti archeologici presenti nell’area. In particolare, la villa romana individuata nel sottosuolo dovrà essere riportata alla luce e protetta all’interno di una fascia di rispetto, mentre l’antica cisterna presente nell’area dovrà essere integrata nel progetto dello stadio in uno spazio dedicato.

Il progetto prevede un investimento complessivo di circa 1,3 miliardi di euro e un impianto da 60.605 posti. Il cuore sarà naturalmente la nuova Curva Sud, progettata per ospitare circa 23mila tifosi e destinata a diventare una delle curve più grandi d’Europa. L’ok di oggi, però, non significa che domani partiranno i cantieri. È questo il passaggio fondamentale da chiarire. Una volta conclusa positivamente la Conferenza, il commissario straordinario per Euro 2032 Massimo Sessa dovrà formalizzare gli atti conclusivi e la Valutazione di Impatto Ambientale. La Roma dovrà poi recepire tutte le prescrizioni e le raccomandazioni emerse durante il procedimento e trasferirle nel progetto definitivo. Nessuna, secondo quanto filtra, dovrebbe essere tale da stravolgere l’impianto, ma il lavoro progettuale sarà comunque consistente.

Il cronoprogramma resta molto ambizioso. L’obiettivo del club è completare il progetto definitivo entro la fine dell’anno per riuscire ad aprire i cantieri tra marzo e aprile del 2027. Sullo sfondo c’è anche Euro 2032, che Italia e Turchia organizzeranno insieme e per il quale Pietralata punta a diventare uno dei cinque stadi italiani prescelti. Il completamento dell’impianto è indicato per il 2031, anno nel quale potrebbe disputarsi anche la prima partita nella nuova casa giallorossa. È una strada ancora lunga. Restano lavori da fare, prescrizioni da recepire, un progetto definitivo da chiudere e poi un cantiere gigantesco da affrontare. Ma la differenza rispetto ai tanti tentativi del passato è enorme: questa volta la Roma è arrivata davvero davanti alla porta che conduce alla prima pietra.

FONTI: Il Romanista, La Gazzetta dello Sport, Leggo