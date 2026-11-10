STADIO ROMA | Bernabé: “La curva più grande d’Europa”. Il progetto dei Friedkin prende forma, Gandler prepara il Centenario

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata prende sempre più forma, e sarà soprattutto la Curva Sud a rappresentarne il cuore pulsante. “La curva del nostro nuovo stadio sarà la più grande d’Europa”, ha annunciato Lucia Bernabé, responsabile delle relazioni istituzionali del club giallorosso, intervenuta al Social Football Summit di Torino. Un impianto pensato non soltanto per ospitare le partite, ma per diventare la nuova casa dei romanisti.

“Quando si pensa di progettare uno stadio, non si tratta soltanto della progettazione architettonica dello stadio stesso, ma della consapevolezza della storia del club e dei valori che lo tengono insieme”, ha spiegato Bernabé. “Uno stadio non deve essere definito esclusivamente come un luogo in cui per 90 minuti ogni settimana viene giocata una partita, ma è la casa di una squadra di calcio, la casa del tifoso”.

La nuova Curva Sud, che secondo il progetto potrà accogliere circa 23 mila spettatori, nasce proprio da questa filosofia: “Lo studio e la progettazione di questa curva nascono dalla volontà di creare una sorta di abbraccio alla squadra: il tifoso deve poter abbracciare il proprio club”. Un’immagine che racconta meglio di qualsiasi rendering l’idea alla base del nuovo impianto giallorosso.

Bernabé ha poi sottolineato il ruolo decisivo della famiglia Friedkin, che ha voluto fortemente il progetto: “È importante sottolineare che tutto questo nasce dalla visione e dalla volontà della famiglia Friedkin, che ha scelto di realizzare un investimento straordinario non soltanto per il futuro dell’AS Roma, ma anche per quello della città”. Un impegno destinato a lasciare un’eredità duratura, andando ben oltre gli aspetti sportivi.

Il progetto rappresenta infatti anche un’opportunità di trasformazione per Pietralata. “Le prime istituzioni sono proprio i cittadini. I cittadini devono capire che non andremo a danneggiare il loro territorio, ma a migliorarlo. Lo stadio porterà nuove strade, infrastrutture e contribuirà a migliorare tutto il quartiere”, ha spiegato la dirigente, ricordando l’importanza del dialogo costante tra club, amministrazioni e residenti. L’obiettivo resta avviare la costruzione nel 2027. Bernabé ha spiegato che il progetto è ormai in una fase avanzata, con la consegna dell’esecutivo e gli ultimi adempimenti amministrativi ancora da completare prima dell’apertura dei cantieri.

Ma al Social Football Summit si è parlato anche del Centenario della Roma, in programma nel 2027. Michael Gandler, Chief Business Officer giallorosso, ha spiegato come il club stia lavorando da tempo a un programma di iniziative e collaborazioni commerciali per celebrare i cento anni di storia. “Per il centenario abbiamo iniziato la pianificazione due anni prima. E questo è il momento ideale per iniziare i discorsi con i clienti, gli sponsor, per creare progetti lunghi e duraturi. Questo è il momento massimo, dove le porte sono più aperte”, ha dichiarato Gandler, sottolineando l’importanza strategica della ricorrenza per la crescita del marchio Roma. Il dirigente ha poi citato la collaborazione con Q8 Radio come esempio delle nuove forme di comunicazione sviluppate dal club. “Il mondo sta cambiando tantissimo così come gli asset tradizionali per gli sponsor. Noi come club abbiamo avviato una piattaforma per creare forme di comunicazione alternative”, ha spiegato, definendo l’accordo vantaggioso per la società, il partner commerciale e i tifosi.

Spazio infine anche all’esperienza dei sostenitori, con l’intervento di Marco Caliendo, Venue Business Director della Roma. Il dirigente ha illustrato il lavoro del club per arricchire l’esperienza delle partite senza perdere l’identità e l’atmosfera dell’Olimpico. Tra le iniziative citate, l’High Five Tunnel, le esperienze hospitality e il Business Club, pensato per creare relazioni e opportunità professionali anche al di fuori delle giornate di gara.

Stadio, Centenario e nuove opportunità commerciali sono dunque i tre grandi temi attorno ai quali la Roma sta costruendo il proprio futuro. I Friedkin vogliono lasciare un segno importante nella storia del club, con Pietralata destinata a diventare il simbolo più evidente di questa trasformazione. E al centro del progetto, come ribadito dai dirigenti giallorossi, dovrà continuare a esserci soprattutto la passione dei tifosi.

FONTI: Social Football Summit, AS Roma