Stadio Roma, ora la Raggi ordina l’accelerazione

AS ROMA NEWS – Lo Stadio della Roma ora deve correre, racconta oggi “Il Tempo” (F. Magliaro). Lo scorso giovedì mattina riunione tecnica in Campidoglio con sindaco, Virginia Raggi, assessori e, soprattutto, i funzionari che hanno in mano il dossier.

Ordine del Sindaco: fare in fretta. Entro fine luglio andranno in giunta i due accordi con la Regione Lazio per la ferrovia Roma-Lido di Ostia e con Città Metropolitana per la via del Mare/Ostiense. In questo modo, il Campidoglio conta di portarli alla firma dei tecnici per inserirli nella maxi delibera Stadio. Che, forzando i tempi, potrebbe anche approdare in Giunta prima della pausa estiva dei lavori (10 agosto).

È più probabile alla fine che la Giunta decida alla ripresa dei lavori, ma il fatto che la Raggi abbia chiesto questo sforzo significa che c’è la volontà del sindaco di portare a casa rapidamente il via libera finale.

