Stadio Roma, presentato ufficialmente il piano mobilità: parcheggi, trasporti pubblici e ponti ciclo-pedonali per garantire l’accessibilità

NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha presentato ufficialmente il piano mobilità per il nuovo stadio di Pietralata, confermando l’obiettivo di depositare il progetto definitivo in Campidoglio entro la fine di aprile. Lo scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (F. Magliaro). Il piano riguarda principalmente il trasporto pubblico e privato, nonché i parcheggi e l’accessibilità dell’impianto.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, la Roma prevede che il 55% dei tifosi utilizzi mezzi pubblici, mentre solo il 12% arriverà allo stadio in auto. Inoltre, un 15% dei tifosi arriverà in auto fino a una fermata della metropolitana o della ferrovia, come quelle di Tiburtina, che collega a diverse zone della città e all’aeroporto di Fiumicino. La metropolitana B vedrà un potenziamento, con l’aggiunta di un nuovo ingresso alla fermata Quintiliani, capace di assorbire circa 9.000 tifosi. Tiburtina, invece, potrebbe gestire fino a 10.600 tifosi, ma è previsto un adeguamento dei tornelli per migliorare l’accesso.

Il piano prevede anche la realizzazione di circa 6.259 posti auto e 5.713 stalli per moto nei parcheggi vicini allo stadio, oltre a una serie di ponti ciclo-pedonali che garantiranno l’accessibilità sicura per i tifosi. I ponti saranno progettati in modo da evitare interferenze con la rete ferroviaria e il flusso di traffico.

Un nodo ancora da risolvere riguarda la collaborazione con Ferrovie dello Stato, che ha previsto un’area di parcheggio in zona Tiburtina, coincidente con quella destinata a 1.565 posti moto dalla Roma. Inoltre, rimane aperta la questione della fermata metro Quintiliani, che, inizialmente, sarebbe dovuta rimanere aperta solo per i tifosi in arrivo, ma non in partenza. La Roma spera che il potenziamento della fermata possa portare a una revisione di questa decisione. La collaborazione tra la società e gli enti coinvolti continua con l’obiettivo di incentivare l’uso dei mezzi pubblici per evitare di congestionare l’area circostante e l’ospedale Pertini.

