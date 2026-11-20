Il nuovo stadio della Roma a Pietralata compie altri passi avanti e aprile 2027 potrebbe essere il mese della prima pietra. Dopo il via libera della Conferenza dei Servizi dello scorso settembre, il club giallorosso continua a lavorare al progetto esecutivo, con l’obiettivo di completarlo e consegnarlo entro Natale. Ma c’è anche un’altra novità particolarmente suggestiva per i tifosi: la fermata Quintiliani della Metro B potrebbe essere intitolata a Dino Viola.

Secondo quanto racconta oggi Il Romanista, sono terminati gli scavi per i rilievi archeologici nell’area destinata al nuovo impianto e la relativa documentazione è stata trasmessa alla Soprintendenza, dalla quale si attende il benestare. Un passaggio importante per procedere con gli ultimi adempimenti prima dell’apertura dei cantieri.

A fare il punto è stato Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio, intervenuto ai microfoni di Radio Romanista. Sulla conclusione degli scavi ha confermato, pur con prudenza: “Sì, da quello che so, sì”. Quindi ha indicato le prossime tappe: “Stiamo attendendo il PES dalla Roma, poi ci sarà il bando per le aree”. E soprattutto ha avanzato una previsione sui tempi: “Penso che aprile possa essere il mese giusto per la prima pietra”. Una prospettiva incoraggiante, anche se non ancora una data ufficiale per l’inizio dei lavori.

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L’altra notizia riguarda la possibilità di trasformare Quintiliani nella fermata “Dino Viola”. La proposta, sostenuta da Umberti, è già diventata una mozione depositata in Campidoglio e firmata dai consiglieri Riccardo Corbucci, Ubaldo Righetti e Federico Rocca. Un’iniziativa trasversale agli schieramenti politici, che punta a rendere omaggio allo storico presidente del secondo scudetto giallorosso proprio accanto alla futura casa della Roma. “Abbiamo in qualche modo messo per iscritto la volontà dei tifosi”, ha spiegato Umberti, sottolineando il valore simbolico della proposta. Il cambio di denominazione non è ancora approvato: la mozione dovrà essere discussa e votata in Assemblea Capitolina prima degli ulteriori passaggi amministrativi.

Il progetto di valorizzazione dell’area potrebbe andare anche oltre la metropolitana. Il presidente del Municipio ha anticipato che si ragiona sull’intitolazione di viali, parchi e ponti ciclopedonali, per creare un legame ancora più forte tra il nuovo quartiere e la storia romanista. Sul fronte delle contestazioni, Umberti ha riferito che la situazione si è sensibilmente calmata, mentre prosegue il lavoro sulle infrastrutture e sulla viabilità del quadrante.

Il traguardo più vicino resta adesso la consegna del progetto esecutivo entro dicembre. Poi serviranno gli ultimi passaggi amministrativi per trasformare l’ipotesi di aprile in una data concreta. Dopo anni di attesa, il nuovo stadio dei Friedkin sembra comunque avvicinarsi alla fase dei lavori. E l’idea di arrivarci attraverso una fermata intitolata a Dino Viola aggiunge un significato particolare a un progetto destinato a cambiare il futuro della Roma.

FONTE: Il Romanista / Radio Romanista