Stadio Roma, Veloccia: “Aspettiamo la Roma per il progetto definitivo. Ritardi? Bisogna chiedere al club, stanno facendo approfondimenti”

NOTIZIE AS ROMA – “Attendiamo la Roma. Ovviamente, stanno lavorando, stanno facendo degli approfondimenti, devono risolvere le criticità che sono state sollevate dallo studio di fattibilità in seno alla conferenza dei servizi”.

Così Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, ai microfoni di Radio Roma Sound riguardo alla presentazione del progetto stadio a Pietralata. “Sanno che il progetto che devono fare non è più uno studio di fattibilità, ma è un progetto definitivo, e richiederà ovviamente di essere completo in tutte le sue parti. Quindi, giustamente, prenderanno il tempo necessario per presentare un progetto, che noi auspichiamo sia quello definitivo e quindi non necessiti d’integrazioni”.

Ci vorrà qualche tempo in più rispetto alle previsioni?

”Ma questo bisogna chiederlo alla Roma. È evidente che la Roma, soprattutto su alcune questioni legate alla mobilità e all’accessibilità, anche forse sulla scorta degli elementi che sono emersi nel dibattito pubblico, sta facendo gli approfondimenti per trovare le giuste soluzioni che non erano state trovate nello studio di fattibilità. Ma quello bisogna chiederlo a loro. Il tema non è quello di perdere un mese o guadagnare un mese, il tema è quello di presentare un progetto che poi non si incarti nella conferenza dei servizi decisoria, come fu per esempio per Tor di Valle”.

L’impressione è quella di un progetto che va avanti, magari a piccoli passi, però va avanti. È fiducioso?

”Io sono fiducioso che la Roma porti un progetto che sia solido da questo punto di vista. Per questo gli abbiamo detto: ‘Prendetevi il tempo necessario, ma cercate di rispondere a tutte le questioni che sono state poste‘, in modo tale che sia l’Assemblea Capitolina, e sia poi ovviamente la conferenza dei servizi che si terrà in Regione, possa dare il via libera, senza appunto rifermarci per altri mesi su integrazioni, che magari si possono già subito affrontare nella fase progettuale”.

Nelle settimane scorse si è ravvivato, almeno a parole, il discorso sullo stadio della Lazio, a che punto siamo?

”Il Presidente Lotito si sta interessando al tema. Io lo seguo ovviamente sui giornali e quindi aspetto novità. Ad oggi non ne ho, ma so, almeno quando ci ho parlato, che la sua attenzione e il suo interesse è genuino. Quindi, aspettiamo novità da lui”.

Fonte: Radio Roma Sound