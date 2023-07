Stasera (ore 21) il test contro il Braga: Dybala-Belotti in attacco. Aouar, Kristensen e Ndicka si candidano

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Primo test amichevole portoghese per la Roma, che questa sera alle 21 italiane allo Stadio Municipal di Albufeira affronta il Braga, terza forza del campionato lusitano alle spalle di Porto e Benfica.

Sfida di livello dunque per i giallorossi dopo i test abbordabili contro Boreale e Latina: da stasera si comincia a fare sul serio. Mourinho potrà contare su quasi tutta la rosa al completo, l’unico assente sarà Ola Solbakken.

In attacco dunque giocheranno Dybala e Belotti, ma lì davanti mancano alternative. Dovranno dare una mano all’attacco Aouar e Pellegrini, che finiranno in ballottaggio.

In difesa invece ampia scelta tra Mancini, Smalling, Ibanez, Ndicka e Llorente, così come sulle fasce laterali con Kristensen che insidia Karsdorp e Celik, mentre a sinistra si alterneranno Spinazzola e Zalewski. El Shaarawy invece sarà utilizzato come ricambio per l’attacco.

Fonti: Il Romanista / Il Messaggero / Il Tempo