STATE UNITED | Vai Roma, stavolta la storia scrivila tu

Ci sono stadi che evocano grandi imprese e altri che riportano alla mente ricordi dolorosi. Per la Roma, Old Trafford appartiene decisamente alla seconda categoria. Eppure stasera, alle 21, i giallorossi ci torneranno con una prospettiva diversa: affrontare un Manchester United in piena crisi, con la possibilità di cancellare finalmente una storia fatta di sconfitte. L’occasione è ghiotta, ma nasconde più di un’insidia.

La squadra di Gasperini arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo, reduce dal 5-2 rifilato all’Udinese e da un periodo di grande crescita. Dall’altra parte c’è uno United che non vince da nove partite, con la panchina di Michael Carrick sempre più traballante. Due squadre che vivono momenti opposti, ma guai a considerare gli inglesi già battuti.

La Roma ha giocato quattro volte in casa dello United e ha sempre perso. Quindici gol subiti, compresi quelli delle due serate più amare: il terribile 7-1 del 2007 e il 6-2 del 2021. Batoste rimaste nella memoria dei tifosi romanisti, che stasera sognano una rivincita sportiva. Il destino ha voluto che sulla panchina inglese ci sia proprio Carrick, autore di una doppietta in quel famigerato 7-1.

Lo United visto nelle ultime settimane è una squadra fragile, nervosa, incapace di reagire alle difficoltà. Il pesante 4-1 incassato contro il Como ne ha evidenziato tutti i limiti. Ma gli inglesi restano una formazione ricca di talento, con individualità capaci di decidere una partita in qualsiasi momento. E poi c’è Old Trafford, dove il Manchester ha vinto le ultime sette partite europee disputate davanti al proprio pubblico. Il rischio maggiore per la Roma sarà proprio quello di permettere agli inglesi di ritrovare fiducia ed entusiasmo. Un gol o una partenza aggressiva potrebbero riaccendere uno stadio che aspetta soltanto un motivo per tornare a trascinare la squadra.

Il tecnico giallorosso ha mostrato di conoscere bene le insidie della sfida. “Ci prepariamo come se affrontassimo il miglior Manchester“, ha spiegato ieri in conferenza stampa. L’intenzione è chiara: rispettare l’avversario senza rinunciare alla propria identità. La Roma proverà a giocare con aggressività, ritmo e coraggio, pur adottando gli accorgimenti necessari per non concedere troppo campo agli attaccanti inglesi. Gasperini, del resto, conosce bene i pericoli di Old Trafford. Nel 2021, alla guida dell’Atalanta, si ritrovò avanti 2-0 prima di subire la rimonta dello United, vittorioso per 3-2. Una lezione da non dimenticare.

La Roma ha tutte le ragioni per credere nell’impresa. Il momento è quello giusto, la squadra ha acquisito personalità e il lavoro di Gasperini sta dando i suoi frutti. Ma servirà una prestazione di grande maturità, perché uno United ferito può essere persino più pericoloso di uno United in salute. Old Trafford ha regalato ai romanisti soltanto amare delusioni. Stasera, davanti a cinquemila tifosi romanisti accorsi per sostenere la squadra, c’è l’occasione di riscrivere quella storia.

FONTI: Corsport, Gasport, Corsera, Il Messaggero, Il Tempo