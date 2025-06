Stop Angeliño, vuole restare e convincere Gasp. Ndicka verso l’addio

Nella Roma Angeliño ha trovato il suo perfetto mondo lavorativo dove è tornato a esprimersi ad alti livelli, risultando spesso e volentieri decisivo. Il terzino, scrive oggi il Corriere dello Sport, vuole restare alla Roma e convincere Gasperini di essere non solo un giocatore di qualità, quello il tecnico già lo sa e lo stima, ma anche duttile per il suo calcio.

Lo spagnolo non è un esubero, ma un elemento importante della rosa sia in campo sia nello spogliatoio. Quindi nessuno sarà deluso per una sua mancata cessione anzi, se resterà fino al termine del mercato sarà tanto di guadagnato per la Roma. Di certo un suo addio prima di domani non è più ipotizzabile, salvo clamorosi colpi di scena che si traducono in mega e super offerte saudite.

Lo Zenit ha offerto alla Roma circa venti milioni per Tammy Abraham, cifra ritenuta accettabile da Massara, non invece la destinazione per l’inglese che nutre più di un dubbio. Dove andare a pescare allora quella decina di milioni di plusvalenze? Dai giovani, dagli esuberi o da Ndicka che è cercato in Premier, in Germania e in Arabia. Più il tempo passa e più aumentano le possibilità che l’ivoriano possa essere il sacrificato per evitare le sanzioni Uefa.

In uscita ci sono Hermoso (e riuscire a farci 4-5 milioni sarebbe un affare), Celik (1,9 a bilancio), Paredes (il Boca domani attiverà la clausola rescissoria), Cristante (valore residuo 3,3 milioni) e Shomurodov (1,8 a bilancio). Riuscire a raccogliere in queste ore un gruzzoletto per salvare Ndicka sarebbe un vero e proprio miracolo.

