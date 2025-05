Striscioni contro i Friedkin esposti nella notte: “La Roma ai romanisti, non agli azionisti” (FOTO)

Non si placa il malcontento di una frangia della tifoseria romanista nei confronti della proprietà americana. Nella notte, a Roma, sono apparsi due striscioni di protesta indirizzati alla famiglia Friedkin, chiaro segnale di una tensione latente che continua a riaffiorare nei momenti cruciali della stagione.

I messaggi, esposti in punti nevralgici della città, non lasciano spazio a interpretazioni: “La stagione lo ha dimostrato: la Roma ai romanisti, non agli azionisti di mercato” e “Non vogliamo più stelle… né strisce! U.S.A. go home!” sono frasi che esprimono un forte dissenso nei confronti della gestione statunitense, accusata da alcuni sostenitori di essere troppo distante dallo spirito popolare e identitario del club.

A scatenare la rabbia dei contestatori sarebbero, oltre ai risultati altalenanti della stagione, una percezione crescente di freddezza e distacco da parte della proprietà, che continua a mantenere un profilo estremamente riservato, senza esporsi pubblicamente nemmeno nei momenti più delicati.