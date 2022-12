Svilar bocciato da Mou. E Pinto pensa a un nuovo portiere

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Sembra durata pochissimo l’avventura di Mile Svilar in giallorosso. Il giovane portiere serbo, arrivato dal Benfica a fine contratto dopo essere finito a giocare nella squadra B, non ha convinto la Roma.

E soprattutto non ha dato le risposte giuste che Mourinho si attendeva da lui. Nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa, Svilar ha fallito. L’ultima prestazione preoccupante contro il Cadice, nella quale il 23enne ha confermato di non avere quella sicurezza che serve tra i pali.

Non a caso Mou, a differenza di quanto ci si aspettava a inizio stagione, non lo ha più impiegato dopo il brutto esordio in Europa League, relegandolo sempre in panchina, sia che si trattasse di match di coppa o campionato. Mile ci riproverà domani sera, quando sarà ancora il titolare contro il Casa Pia, in attesa dell’arrivo di Rui Patricio in Algarve, previsto per martedì 20.

Intanto però la Roma non può ignorare questo problema tra i pali, e Tiago Pinto si sta già muovendo per cercare un nuovo erede di Rui Patricio: Carnesecchi, Vicario, Falcone e Musso i nomi al vaglio del general manager per la prossima estate.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Tuttosport