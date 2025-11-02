SVILAR: “Che peccato, ma giocando così ne vinceremo tante. E’ ancora lunghissima, restiamo positivi”

Mile Svilar parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Milan-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa a San Siro.

Come mai non avete portato a casa nemmeno un punto?

“E’ un peccato fare così e uscire senza punti. Possiamo essere orgogliosi di questa prestazione, è ancora molto lunga e dobbiamo essere positivi anche per la gara fatta. I punti arriveranno”.

Approccio assolutamente positivo, il gol preso nasce dalla troppa confidenza?

“Sapevamo che il Milan erano forti nelle ripartenze. Penso che abbiamo fatto così bene che la positività ci ha spinti ad andare. Stasera non abbiamo segnato, ma se giochiamo così è inevitabile fare gol e punti. E’ inevitabile che vinceremo tante partite quest’anno giocando così”.

Il rigore sbagliato? La parata su Leao?

“Chi tira il rigore è coraggioso, e ci sta. Anche noi portieri siamo lì per parare. Peccato, stavolta è andata bene per loro. La parata su Leao? Istinto puro di mettere quella mano, è stata bella, peccato che non ha portato punti”.

