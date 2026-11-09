Svilar e Dybala verso il rientro. Pellegrini ha scelto: niente intervento, ecco quando può tornare

La sosta per le nazionali può finalmente restituire a Gasperini alcuni dei suoi uomini più importanti. Mile Svilar e Paulo Dybala vedono avvicinarsi il ritorno in campo, mentre Gianluca Mancini punta a recuperare per la ripresa del campionato. Situazione più complicata per Rensch e soprattutto per Lorenzo Pellegrini, che ha scelto di non sottoporsi all’intervento chirurgico al tendine, ma dovrà comunque restare fermo ancora a lungo.

Svilar è ormai vicino al rientro. Il portiere, assente da circa un mese per una frattura al piede destro, era ieri a Trigoria per proseguire il programma di recupero, nonostante la ripresa degli allenamenti della squadra sia fissata per mercoledì. Dopo gli ultimi controlli, la Roma aveva preferito non accelerare i tempi: ora l’obiettivo è ritrovarlo regolarmente tra i pali il 21 novembre, nella trasferta contro il Parma. Anche Dybala dovrebbe tornare a disposizione al Tardini. L’argentino sta smaltendo la lesione al polpaccio rimediata contro il Real Madrid e sfrutterà queste due settimane per ritrovare la condizione migliore.

La novità più significativa riguarda però Lorenzo Pellegrini. Il numero sette giallorosso, fermo dalla partita di Champions League contro lo Slovan Bratislava per una lesione di alto grado nella zona muscolo-tendinea della coscia destra, ha deciso di evitare l’operazione chirurgica, scegliendo di proseguire con un percorso di recupero conservativo. Una decisione importante, che però non accorcia i tempi dello stop: per rivederlo in campo bisognerà attendere almeno gennaio. Gasperini dovrà dunque fare a meno del centrocampista per tutta la parte finale del 2026.

Buone prospettive anche per Gianluca Mancini, costretto a rinunciare alla convocazione con l’Italia per il risentimento muscolare al flessore destro che gli ha impedito di giocare contro il Sassuolo. Il difensore resterà a Trigoria per curarsi e punta a essere disponibile già contro il Parma.

Più incerta la situazione di Devyne Rensch, fermato da una lesione all’adduttore destro durante la trasferta di Manchester. L’olandese proverà a recuperare per il Parma, ma il suo rientro potrebbe slittare alla successiva sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain. La sosta dovrebbe consentire anche a Gollini di superare definitivamente il problema alla schiena.

La Roma conta dunque di presentarsi alla ripresa con Svilar, Dybala, Mancini e Koné nuovamente a disposizione, dopo che il francese ha già ritrovato il campo contro il Sassuolo. L’infermeria dovrebbe finalmente cominciare a svuotarsi, anche se per Pellegrini servirà ancora pazienza.

FONTI: Il Tempo, Il Romanista