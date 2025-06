Svilar, la Roma aspetta il sì. Obiettivo De Cuyper a sinistra

Servirà ancora qualche giorno di attesa per vedere nero su bianco il rinnovo di Svilar. Entro questa settimana, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric) è attesa la fumata bianca e il viaggio a Roma del portiere per firmare fino al 2030. Gli ultimi giorni sono serviti per continuare a lavorare sulla strada tracciata da Ranieri. Questione di dettagli, commissioni e bonus.

L’accordo totale ancora non c’è, ma l’ottimismo fa ben sperare per una conclusione positiva. Balla ancora circa mezzo milione di euro. Tra oggi e domani si aspetta la risposta definitiva della Roma all’ultima proposta: 3,5 milioni più bonus per dire il sì definitivo. Un’eventuale chiusura entro domani mattina permetterebbe a Gasperini di presentarsi più sereno alla prima conferenza stampa da allenatore della Roma, potendo parlare liberamente del portiere e magari, chissà, annunciarne lui stesso l’imminente firma.

La Roma intanto continua a seguire con attenzione Maxim De Cuyper. L’esterno sinistro del Bruges, classe 2000, ha già attirato l’attenzione di diversi club europei, ma a Trigoria si sta provando a fare sul serio. De Cuyper è un esterno moderno, abituato a coprire tutta la fascia, con margini di crescita importanti. Gasperini ha avuto modo di affrontarlo due volte la scorsa stagione e lo ha messo nella lista dei desideri per questa estate.

Fonte: La Repubblica