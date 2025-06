Svilar, le richieste che frenano la Roma: contratto da top player, trattativa in standby

Nonostante una stagione da assoluto protagonista, il futuro di Mile Svilar alla Roma non è ancora blindato. Il portiere portoghese, legato ai giallorossi fino al 30 giugno 2027, ha aperto da tempo il dialogo per il rinnovo del contratto, ma al momento la trattativa risulta in fase di stallo.

Il motivo? Le richieste economiche avanzate dall’entourage del classe ’99 sono considerate troppo elevate dalla società. Svilar punta a un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione, più un ulteriore milione in bonus. Una cifra che la Roma, almeno per ora, non è disposta ad accettare.

Eppure, i numeri dell’ex Benfica sono stati di primissimo piano: 38 presenze in campionato, 16 clean sheet e una crescita costante che ha convinto Ranieri e conquistato tifosi e addetti ai lavori. Ma proprio questo exploit ha spinto il portiere a chiedere un adeguamento importante.

La trattativa non è interrotta, ma tutto è fermo. E con diversi club europei che osservano la situazione, i prossimi mesi potrebbero essere decisivi per il futuro di Svilar nella Capitale.

Fonte: Gianlucadimarzio.com