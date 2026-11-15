Svilar torna e la Roma cerca la sua sicurezza perduta: senza di lui più che raddoppiati i gol subiti

La Roma si prepara a ritrovare Mile Svilar e spera di recuperare insieme a lui anche la solidità difensiva mostrata a inizio stagione. Dopo oltre un mese di assenza, il portiere giallorosso vede finalmente la fine del percorso di recupero dalla frattura da stress al quinto dito del piede destro. L’obiettivo è tornare titolare sabato 21 novembre a Parma, in una partita che potrebbe segnare il ritorno alla normalità tra i pali della squadra di Gasperini.

Quanto sia pesata la sua assenza lo raccontano i numeri. Nelle prime sei partite stagionali disputate con Svilar, la Roma aveva incassato appena quattro gol, con una media di 0,67 reti subite a incontro. Nelle nove gare successive, senza il numero 99, i gol al passivo sono diventati quattordici, per una media di 1,56. Una differenza evidente, che ha accompagnato il periodo più complicato della retroguardia romanista.

Il dato non può essere attribuito esclusivamente al cambio di portiere. Il rendimento difensivo dipende anche dalla qualità degli avversari, dagli errori individuali e dagli equilibri complessivi della squadra. Ma Svilar rappresenta molto più di un semplice ultimo uomo: la sua reattività tra i pali, la sicurezza nelle uscite e la capacità di gestire il pallone offrono punti di riferimento importanti a tutto il reparto.

L’infortunio risale al 2 ottobre, quando il portiere si fermò durante un allenamento a Trigoria. Dopo il percorso riabilitativo svolto tra Belgio e Italia, mercoledì Svilar ha finalmente tolto il tutore e rimesso gli scarpini. Venerdì ha poi partecipato parzialmente alla seduta insieme ai compagni. La prossima settimana servirà a completare il reinserimento e a verificare le sue condizioni prima della trasferta al Tardini. Il ritorno potrebbe coincidere anche con un traguardo personale: secondo Repubblica, a Parma Svilar potrebbe raggiungere quota cento presenze in campionato con la Roma. Una tappa significativa per un portiere ormai diventato uno dei giocatori più importanti della rosa.

Gasperini lo aspetta in vista di un calendario impegnativo. Dopo Parma, i giallorossi saranno attesi dalla trasferta di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Ritrovare Svilar significherebbe recuperare una certezza proprio nel momento in cui la Roma ha bisogno di tornare a concedere meno agli avversari. I segnali sono incoraggianti, anche se la conferma definitiva del rientro arriverà soltanto dopo gli ultimi allenamenti.

FONTI: La Repubblica, La Gazzetta dello Sport