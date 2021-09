Svizzera-Italia 0-0, Jorginho sbaglia un rigore e gli azzurri steccano. Mezz’ora in campo per Zaniolo. Panchina per Cristante e Pellegrini

AS ROMA NEWS – L‘Italia campione d’Europa non va oltre lo zero a zero sul campo della Svizzera, ed ottiene il secondo pareggio consecutivo dopo l’1 a 1 contro la Bulgaria di qualche giorno fa.

Gli azzurri sprecano una ghiottissima occasione nel primo tempo per sbloccare la gara: Berardi, lanciato in campo aperto, si fa parare la conclusione di sinistro da un ottimo Sommer.

Nella ripresa è Jorginho ad avere sul piede il rigore del match (fallo di Rodriguez su Berardi), ma il centrocampista fallisce la conclusione dagli undici metri calciando debolmente e facendosi parare la conclusione dal portiere svizzero.

Pochi minuti dopo è Insigne ad avere la palla del vantaggio, ma ancora una volta il portiere elvetico salva i suoi. Intorno al 60′ in campo Zaniolo, che parte come falso nove per poi alternarsi da esterno destro. Il giocatore della Roma non riesce a incidere nel match.

Solo panchina per Cristante e Pellegrini. In campo nella ripresa anche Zakaria, centrocampista accostato più volte ai giallorossi in estate, che ha ben impressionato.

L’Italia sale a quota 11 punti con 5 gare giocate, mentre la Svizzera è seconda a 7 punti ma con appena tre incontri disputati: il duello per la vittoria del girone resta apertissimo.

Redazione Giallorossi.net