Svolta epocale sul mercato: contratti più lunghi, club più forti

Il calcio – e più in generale lo sport professionistico – si appresta a vivere una svolta epocale. Tra le misure urgenti approvate venerdì dal Consiglio dei Ministri con l’ultimo Decreto legge in materia di sport, spicca una modifica che promette di cambiare in modo significativo il quadro dei rapporti di lavoro nel professionismo sportivo.

In particolare, nell’articolo 11 del Decreto, al punto 4), lettera b), si legge testualmente che “all’articolo 26, comma 2, primo periodo [del D. Lgs. n. 36/2021, ndr], la parola ‘cinque’ è sostituita dalla seguente ‘otto’”. Tradotto: le società professionistiche potranno stipulare contratti fino a un massimo di otto anni, superando il limite delle cinque stagioni, in vigore da quasi 45 anni.

Una novità che, sul piano economico, permetterà ai club di spalmare l’ammortamento dei costi dei cartellini su otto esercizi di bilancio, rendendo gli investimenti più sostenibili. Ma le implicazioni più profonde riguardano l’intero assetto contrattuale del sistema calcistico, italiano e internazionale.

Attualmente, infatti, secondo l’art. 17 del Regolamento FIFA sullo status del calciatore, un giocatore può rescindere unilateralmente il contratto – indipendentemente dalla sua durata massima (cinque anni) – dopo due stagioni se ha più di 28 anni, dopo tre se è più giovane. Il tutto corrispondendo un indennizzo, senza rischiare alcuna sanzione disciplinare, come una squalifica.

Ora la “palla” passa alla FIFA, chiamata ad aggiornare i propri regolamenti per allinearsi a questo nuovo scenario normativo. Il provvedimento italiano, nel frattempo, rafforza sensibilmente il potere contrattuale dei club, spesso sbilanciato a favore di calciatori e agenti. Un riequilibrio che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era nei rapporti tra le parti all’interno del calciomercato.

Fonte: Corriere dello Sport