ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Friedkin di nuovo a caccia di un socio. La notizia torna a rimbalzare sulle pagine della Gazzetta dello Sport oggi in edicola che titola in modo eclatante: “Svolta Roma: un fondo Usa come partner per puntare alla Champions“.

I texani, pur elargendo passione e denaro nel delineare il profilo della sua “creatura”, stanno capendo come le «magnifiche sorti» che dovevano materializzarsi a breve, forse avranno bisogno di interventi più strutturali. Insomma, non si può vivere di solo Mourinho.

E così i Friedkin, dopo ad aver pagato la Roma 199 milioni, aver lesinato finanziamenti ed essersi accollati i tanti debiti, stanno lavorando per cercare soci di minoranza nel mondo dei fondi statunitensi, che garantiscano liquidità e, in prospettiva, soluzioni strutturali.

Fonte: Gazzetta dello Sport