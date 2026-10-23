TEGOLA | Pellegrini, infortunio più serio: stop di oltre tre mesi, si valuta un nuovo intervento

Lo scenario intorno all’infortunio di Lorenzo Pellegrini rischia di essere ancora più pesante di quanto era emerso subito dopo gli esami. La diagnosi è già nota: lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra. Ma secondo alcune ricostruzioni della stampa di oggi, i tempi di recupero potrebbero allungarsi sensibilmente.

Per Pellegrini si parla adesso di almeno tre mesi di stop, forse anche qualcosa in più, con la certezza di rivederlo in campo solamente nel 2027. Una prospettiva ben diversa dai venti giorni ipotizzati a caldo da Gasperini dopo Roma-Slovan Bratislava. A preoccupare non sarebbe soltanto il grado della lesione, ma soprattutto la zona interessata. Il problema si trova infatti nella giunzione muscolo-tendinea distale, nel punto in cui il semitendinoso si collega alla componente tendinea vicino al ginocchio. Una localizzazione particolarmente delicata, che richiede maggiore cautela rispetto a una normale lesione del ventre muscolare.

La situazione sarebbe tanto seria che, secondo quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa, la Roma starebbe valutando anche l’ipotesi di un intervento chirurgico. Una decisione che naturalmente dovrà essere presa dopo ulteriori valutazioni specialistiche e che, qualora venisse scelta, inciderebbe ulteriormente sui tempi di recupero. Per Pellegrini sarebbe un’altra durissima battuta d’arresto dopo essere tornato a disposizione soltanto recentemente. Il numero 7 aveva già saltato la preparazione estiva per un precedente problema fisico e aveva cominciato da poco a ritrovare minuti e continuità nella Roma di Gasperini.

Ed è proprio il tecnico a ritrovarsi ora davanti a un problema che aveva più volte indicato come uno dei principali rischi della stagione. Il reparto offensivo è diventato improvvisamente cortissimo: Pellegrini è destinato a restare fuori a lungo, Dybala è ancora fermo e le rotazioni sulla trequarti sono ridotte praticamente a Soulé e Mora, con Pisilli o Cristante eventualmente avanzabili e con la possibilità di utilizzare contemporaneamente Malen e Castro.

Gasperini lo aveva detto chiaramente dopo lo Slovan: “Se non recuperiamo in fretta Dybala diventiamo veramente in pochi”. Allora non era ancora conosciuta l’entità dell’infortunio di Pellegrini. Oggi quella frase assume un peso ancora maggiore. La conseguenza inevitabile riguarda anche il mercato di gennaio. La Roma aveva già programmato un nuovo intervento per completare soprattutto il reparto offensivo, ma il lungo stop di Pellegrini può cambiare ulteriormente le priorità di Tony D’Amico. Quello che fino a poche settimane fa appariva come un mercato destinato ad aggiungere qualità rischia ora di diventare un mercato necessario anche dal punto di vista numerico.

Servirà almeno un rinforzo offensivo capace di ampliare immediatamente le possibilità di Gasperini e non è escluso che, a seconda dell’evoluzione dell’infermeria, la Roma possa essere costretta a fare qualcosa in più. Gennaio diventa così una tappa fondamentale nella costruzione della rosa, perché affrontare la seconda parte della stagione con così poche alternative davanti sarebbe un rischio difficilmente sostenibile.

FONTI: Leggo, Gazzetta dello Sport, La Repubblica