Tentazione El Mala: D’Amico si informa, il Colonia spara alto

Non solo Antonio Nusa. Dopo il tramonto della pista Summerville, la Roma sta riaprendo diversi dossier per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini. Tra i nomi finiti sul tavolo di Tony D’Amico c’è anche quello di Said El Mala, attaccante tedesco classe 2007 del Colonia. Il profilo intriga parecchio a Trigoria. El Mala è considerato uno degli astri nascenti del calcio tedesco: giovane, rapido, tecnico, con margini di crescita importanti e caratteristiche che lo rendono un nome da seguire con attenzione per il presente e soprattutto per il futuro. Non una semplice suggestione, dunque, ma una pista sulla quale la Roma ha già provato a capire se potessero esserci margini di manovra.

D’Amico, racconta oggi Il Messaggero, nei giorni scorsi ha chiesto informazioni al Colonia per comprendere da quali basi potesse partire un’eventuale trattativa. La risposta del club tedesco è stata molto alta: 50 milioni di euro. Una valutazione pesante per un ragazzo che compirà 20 anni ad agosto, ma in linea con il valore attribuito oggi ai giovani talenti più promettenti del mercato europeo. La Roma, dopo aver dimostrato di poter spingersi su cifre importanti per un esterno offensivo, sa che tutti i club ora conoscono la disponibilità economica dei giallorossi in quel settore del campo. Anche per questo il prezzo di partenza può salire rapidamente, soprattutto quando si parla di profili giovani e già molto osservati.

El Mala resta dunque un nome da monitorare, parallelamente alla pista Nusa, per la quale la Roma ha già riaperto i contatti con il Lipsia. Il norvegese oggi sembra il primo obiettivo, ma il talento del Colonia rappresenta una delle alternative più interessanti nel ventaglio di profili valutati da D’Amico. Dopo Greenwood e Summerville, la Roma deve scegliere con attenzione la prossima mossa. El Mala costa tanto, ma rientra in quella categoria di calciatori giovani, sostenibili sul piano dell’ingaggio e potenzialmente destinati ad aumentare di valore. Una pista difficile, non economica, ma coerente con la necessità di trovare un esterno offensivo di qualità da consegnare a Gasperini.

Redazione Giallorossi.net