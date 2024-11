Terzini e coppe gli obiettivi stagionali di una Roma da ricostruire fin da gennaio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Se anche la Roma facesse l’impresa al Maradona e battesse il Napoli, i giallorossi si troverebbero a nove punti di distanza dalla Juventus sesta in classifica, ultima posizione utile al momento per raggiungere l’Europa del prossimo anno. Questo fa capire come i capitolini abbiano seriamente compromesso questo campionato con un avvio shock di stagione.

Se da una parte l’obiettivo primario dei giallorossi è uscire al più presto dalla crisi e dalle parti basse della classifica, l’altro è provare a salvare questa annata molto deludente puntando forte sulle coppe. L’Europa League non è compromessa, e basteranno un paio di risultati positivi per assicurarsi un posto nei playoff. Ma è anche la Coppa Italia può diventare la competizione giusta per dare un senso a questa stagione.

Nel frattempo però ci sarà di mezzo un mercato invernale molto importante per colmare quelle lacune evidenti già a fine agosto: due terzini di qualità, uno destro e uno sinistro, sono le priorità assolute di una squadra gravemente incompleta sulle corsie esterne. L’abilità dello scouting dovrà essere un fattore determinante per scovare le occasioni giuste sul mercato. Servirebbe anche un vice Dovbyk, in quel caso basterebbe anche un usato sicuro da affiancare all’ucraino per i prossimi sei mesi.

Acquisti che serviranno a rendere la Roma più competitiva fin dal prossimo gennaio, e che possa permettere a Ranieri di provare a dare un senso al 2025. Alzando una coppa al cielo la squadra potrebbe riuscire a ribaltare completamente una stagione che ha ancora emozioni da regalare.

Giallorossi.net – G. Pinoli

