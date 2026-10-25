TEST OK | Dybala migliora e si allena parzialmente in gruppo: sarà convocato per Roma-Cagliari

Paulo Dybala è pronto a tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini. Arrivano altre notizie positive da Trigoria: l’attaccante argentino ha svolto anche oggi nuovi test sul campo, tutti con esito positivo, confermando i progressi nel recupero dal problema al polpaccio destro. La Joya, aggiunge Filippo Biafora, ha svolto parzialmente in gruppo l’allenamento di oggi.

Secondo quanto riferito da Angelo Mangiante di Sky Sport, la Joya sarà convocata per Roma-Cagliari, in programma martedì 27 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. L’argentino partirà inizialmente dalla panchina, con Gasperini che potrà eventualmente concedergli qualche minuto nel corso della ripresa.

Un recupero importante e più rapido rispetto alle previsioni iniziali. Dopo il problema muscolare accusato contro il Real Madrid, i successivi controlli avevano evidenziato una piccola lesione al gemello del polpaccio, facendo temere uno stop più lungo. Il miglioramento delle condizioni fisiche ha invece permesso a Dybala di accelerare il recupero: salvo contrattempi, martedì tornerà finalmente tra le alternative offensive del tecnico giallorosso.

FONTE: Angelo Mangiante (Sky Sport)