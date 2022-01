Tiago Pinto a Milano per provare a piazzare Diawara: Torino e Valencia in pressing

AS ROMA NEWS – Il gm Tiago Pinto in questi minuti si trova a Milano, città dove si stanno svolgendo le ultime trattative del calciomercato invernale.

Il general manager giallorosso sta cercando di concludere il trasferimento di Amadou Diawara, appena eliminato dalla Coppa d’Africa con la Guinea e prossimo al rientro a Roma.

Pinto, riferisce Sky Sport in questi minuti, sta provando ad accelerare le trattative in corso per il centrocampista, sul quale sono forti gli interessi di Torino e Valencia.

Qualora la Roma dovesse riuscire a piazzare Diawara, i giallorossi piazzeranno l’ultimo affare in entrata: Mou chiede un regista di livello al suo posto.

