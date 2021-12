TIAGO PINTO: “Nessun dubbio su Mourinho, siamo sulla strada giusta. Sul mercato vogliamo migliorare la squadra seguendo le nostre idee”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto, dopo essere intervenuto nel prepartita, parla anche al termine di Roma-Inter. Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita persa malamente per 3 a 0 all’Olimpico:

L’unica nota dolce sono i tifosi stasera…

“Sì, questo deve essere la nostra ispirazione. Dobbiamo lavorare per renderli orgogliosi. Li ringrazio per il loro supporto. Non sempre si dimostra il lavoro che facciamo ogni giorno, noi crediamo nella strada che stiamo seguendo. Dobbiamo lavorare di più, e sarà così dopo questa sconfitta”.

Mourinho è sempre stato il numero uno nel tirare fuori qualcosa in più dai giocatori, oggi è sembrato mancare questo…

“Io non sono d’accordo. Da quando è qua lui ha tirato fuori tanto dai giocatori. Oggi non possiamo dimenticare che abbiamo avuto tante difficoltà, ci mancano 6 titolari. Sono convinto che continuerà a tirare fuori il meglio”.

Non vi aspettavate altro?

“Io credo che sette sconfitte sono tante, non ce l’aspettavamo. Ma nel calcio si dice che è nelle difficoltà che bisogna credere nelle proprie idee. Sono fiducioso al 100% su Mourinho e sono sicuro che raggiungeremo i nostri obiettivi”.

Mourinho è l’allenatore giusto per un progetto così lungo?

“Sì, non ho il minimo dubbio. Io guardo ogni giorno come si lavora, e questo darà i suoi frutti. Ci sono momenti di difficoltà, ma è in questi momenti che bisogna essere uniti”.

Manca più qualità o esperienza?

“E’ facile dire che manca un po’ di tutto. Ma non penso che quando si perda bisogna cambiare tutto. Le mie parole possono sembrare senza senso, ma io lavoro tutti i giorni a Trigoria sono sicuro che è la strada giusta”.

Dobbiamo aspettarci qualcosa dal mercato?

“Dobbiamo aspettare le prossime finestre di mercato, abbiamo degli obiettivi in un progetto sostenibile. Vogliamo migliorare seguendo le nostre idee”.

Come si pone sulle scelte comunicative di Mourinho che non ha voluto rispondere alle nostre domande?

“Noi siamo una squadra, tutti gli allenatori sono esposti e non è facile per loro cercare di gestire le emozioni e le idee. Oggi sono io che devo assumermi la responsabilità di dire che ho fiducia in tutte le persone che sono lì e andiamo avanti”.