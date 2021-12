TIAGO PINTO: “Zaniolo va tutelato, la Roma non vuole che vada via. Mou? Ogni giorno capiamo perchè lo abbiamo preso”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Inter. Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

Mourinho si deve vedere nei momenti di difficoltà?

Per noi è una gioia averlo ogni giorno, sappiamo della sua esperienza e ogni giorno a Trigoria capiamo perchè l’abbiamo preso. Abbiamo fiducia in lui ma non è stato preso solo per giocare le grandi partite.

Come l’ha visto in settimana?

È una domanda intelligente… Siamo sempre stati vicini, è chiaro che dopo Bologna dovevamo compattarci anche per far fronte alle assenze, ma con responsabilità e serenità come il lavoro che facciamo ogni giorno.

Mourinho ci ha insegnato che ha sempre avuto intuito e istinto. La posizione forte che ha avuto su Zaniolo?

Non so bene l’italiano ma nelle ultime settimane sono stato attento a ciò che si dice e di Nicolò si parla di una grande speranza per il calcio italiano, dobbiamo tutelarlo e proteggerlo. Non può continuare a subire falli senza che vengano segnalati, ha un potenziale incredibile e penso che sia la Roma che il calcio italiano non vogliano che vada via.