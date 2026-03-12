Torna Zaragoza in coppia con Malen. Pisilli confermato in mediana

Emergenza offensiva e poche rotazioni. Per la sfida di questa sera contro il Bologna, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, Gian Piero Gasperini sembra orientato a cambiare il meno possibile rispetto alle ultime uscite.

L’assenza più pesante riguarda Soulé, ancora alle prese con la pubalgia. L’argentino proverà a rientrare per il ritorno della prossima settimana, ma per la gara del Dall’Ara non sarà a disposizione. In attacco il riferimento resterà quindi Malen, chiamato a guidare il reparto in un momento di grande emergenza per la Roma. A supportarlo ci saranno Zaragoza, pronto a tornare titolare dopo la panchina di Marassi, e Cristante, schierato trequartista al posto di Pellegrini.

Sulle fasce torna la propulsione di Wesley dopo lo stop per squalifica in campionato. Confermata la coppia Pisilli-Konè in mediana, mentre in difesa dubbio Hermoso: se lo spagnolo dovesse cominciare dalla panchina, Celik arretrerebbe in difesa, con Rensch confermato a destra.

Questa dunque la probabile formazione: Svilar, Celik, Ndicka, Ghilardi, Rensch, Pisilli, Konè, Wesley, Cristante, Zaragoza, Malen.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corsport / Il Romanista