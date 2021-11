Totti: “Credo in Mourinho, la Roma arriverà quarta. Cassano? E’ un amico, quale ex…”

NOTIZIE AS ROMA – “Mi fido di Mourinho, la Roma arriverà al quarto posto“. Francesco Totti garantisce per lo Special One dopo i risultati altalenanti e le dichiarazioni polemiche che hanno gettato la piazza nel caso.

La breve intervista è stata rilasciata al programma “Le Iene”, ma in realtà l’obiettivo della trasmissione era ricevere una risposta alla provocazione di Antonio Cassano lanciata alla Bobo Tv: “Non è eterno come Messi o Maradona, tra 20 anni sarà dimenticato“.

Totti ha preferito gettare acqua sul fuoco: “È giusto, io è da mo che me so’ scordato. Antonio è un amico, quale ex…“. Hanno preso le sue parti anche Zeman e Mourinho: “Non ce n’era bisogno“, ha tagliato corto l’ex attaccante.

Alla base delle parole di Cassano sembra esserci la serie tv andata in onda su Sky, dedicata carriera di Totti (“Speravo de morì prima”), mal digerita da Fantantonio, innervosito per come il suo personaggio è stato rappresentato.

“Non mi somiglia, la parlata non c’entra niente col barese che è difficile e l’invadenza che mi hanno addossato non è reale, la realtà non c’entra niente con il film“, le prime impressioni del barese.

Di questo i due hanno anche scherzato in varie telefonate, ma molto probabilmente, dietro alle battute e a un rapporto rimasto cordiale, si continua a nascondere il malcontento di Antonio per come è stato descritto dall’amico in tv.

Fonti: Il Messaggero / La Repubblica