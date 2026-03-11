Trigoria torna di proprietà della Roma: riscattato il centro sportivo dopo 20 anni

Il centro sportivo di Trigoria torna ufficialmente nelle mani della Roma. Dopo oltre vent’anni di leasing, il club giallorosso ha comunicato l’intenzione di riscattare il complesso immobiliare del Centro Sportivo Fulvio Bernardini, sede degli allenamenti della prima squadra dal 1979.
Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’operazione si chiuderà con un riscatto da circa 300mila euro.
Nel 2005 la Roma cedette il centro sportivo a Banca Italease (attualmente Banco BPM) tramite un contratto di leasing finanziario da circa 30 milioni di euro. L’operazione servì all’epoca a garantire liquidità al club, che utilizzò parte dei fondi anche per saldare stipendi arretrati ed evitare possibili sanzioni sportive. Negli anni successivi il contratto è stato più volte prorogato, fino alla decisione definitiva di procedere con il riscatto.
Fonte:calcioefinanza.it